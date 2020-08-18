شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يبدأ غداً وديات الاستعداد للقسم الثانى بمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق النصر أولي مبارياته التحضيرية إستعداداً للموسم الجديد بعد توقف لأكثر من عدة اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا حيث يلتقي فريق البنك الاهلى غدا الأربعاء علي ملعب النصر ثم يواجه فريق سيراميكا كليوباترا يوم الخميس القادم كما تم الاتفاق مع فريق بتروجيت لأداء مباراة يوم 31 اغسطس الجارى.

وقرر سيد عيد المدير الفنى لفريق النصر خوض سلسلة من المباريات التحضيرية استعدادا لاستئناف بطولة دورى القسم الثانى، وكان نادى النصر قد أجرى مسحة طبية للاعبى الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفنى استعدادًا لاستئناف دورى القسم الثانى المقرر له 20 سبتمبر بعد توقف دام عدة أشهر.

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ويسعى النصر لإكساب اللاعبين حساسيات المباريات بعدما اطمأن على الجانب البدنى من خلال تدريبات شاقه ومكثفة لرفع لياقة اللاعبين، ويحتل النصر المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة الثانى ورصيده 25 نقطة.

وأكد سيد عبد على أن النصر سيخوض مبارياته الخمس المتبقية فى الدورى بهدف الفوز والمنافسة على القمة أو احتلال أحد المراكز المقدمة.

واضاف عيد أن فترة الإعداد الحالية تعد ضمن التخطيط للموسم القادم خاصة وأنه من المتوقع أن يحدث تلاحم في الموسمين وأنه استغل الفترة الحالية بشكل جيد فى إعادة تأهيل اللاعبين بدنيا مع اداء سلسلة من المباريات.