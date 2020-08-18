‎بيكلى وأمين يقودان هجوم المقاصة أمام الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة الجونة، المقرر انطلاقها في تمام السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ 20 للدورى. وجاء تشكيل المقاصة كالتالى: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: أحمد ياسين وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم الهجوم: شميلس بيكلي وصلاح أمين.
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو ومصطفى شبيطة ومحمد دسوقى وأحمد صبيحة وأحمد مرشوح ومحمد كناريا ومحمد رمضان وصلاح عاشور وأودو موسيس.
ويستدرج مصر المقاصة نظيره الجونة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الفيومى بعد الخسارة من الزمالك بهدف دون رد فيما تعادل الجونة مع الإتحاد السكندرى بهدف لكل فريق فى الجولة الأخيرة للمسابقة.
ويحتل مصر المقاصة الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 3 وتعادل في 8 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز العاشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 5 وتعادل في 6 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 25 هدفاً .
ويسعى إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة لخطف النقاط الثلاث فى محاولة لتحسين مركز فريقه بعد الأداء الجيد الذى قدمه أمام الزمالك وخسارته اللقاء فى الدقائق القاتلة، فيما يسعى البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة للخروج بنتيجة إيجايبة خارج ملعبه تساهم في تعديل موقعه بجدول الدورى.
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