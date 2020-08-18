شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 100 ناشئ يشارك فى تجارب ودية لاكتشاف المواهب بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة اكتشاف المواهب بنادي الزمالك تجارب ودية اليوم بملاعب الناشئين بالنادي شارك فيها ١٠٠ لاعبا من مختلف الأعمار السنية حيث تم الاستقرار على اختيار خمسة لاعبين سيتم الإعلان عنهم لاحقا، جاءت التجارب في حضور طارق يحيى المشرف العام على قطاعات الناشئين ونائبه مدحت عبد الهادي وغانم سلطان رئيس لجنة اكتشاف المواهب ومعهم عادل المأمور المشرف على مدربي حراس المرمى وحماده عبد اللطيف ومصطفي نجم عضوا اللجنة وأحمد سمير المدير الفني لقطاع الناشئين وسعيد لطفي المنسق الإعلامي للقطاع وعضو لجنه اكتشاف المواهب.

وتواصل اللجنة عملها لاكتشاف المواهب الفترة القادمة وتقديمها لقطاع الناشئين الذي أصبح مؤخرا مصدرا هاما لتصدير اللاعبين للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.



احمد سمير وطارق يحيي ومدحت عبد الهادي في الزمالك



اختبارات الزمالك



اختبارات لجنة اكتشاف المواهب في الزمالك



اختبارات ناشئي الزمالك



طارق يحيي

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لجنة اكتشاف المواهب في الزمالك



مدحت عبد الهادي

من ناحية أخرى يعود محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الزمالك لحراسة مرمى الفريق اليوم فى مباراته أمام نادى مصر فى الجولة الـ20 من مسابقة الدورى، حسب التشكيل المتوقع للأبيض فى اللقاء الذى يقام التاسعة من مساء اليوم باستاد الكلية الحربية، بعد غياب عن العرين الأبيض استمر عدة أشهر منذ الإصابة التى تعرض لها بقطع في وتر اكليس خلال مشاركته مع مران المنتخب.

وحال اعتماد باتريس كارتيرون على جنش اليوم في حراسة مرمى الزمالك في المباراة أمام نادى مصر، يكون الظهور الأول له بعد غياب استمر 442 يوما، خاصة أن آخر ظهور له كان فى مباراة فريقه امام حرس الحدود يوم 3 يونيو من العام الماضى، في اللقاء الذى انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ، وبالتالي يشارك جنش بعد عام وشهرين وأسبوعين ويوم واحد.

ويدخل الزمالك مباراة نادى مصر مُحتلاً المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 19 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 11 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 25 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 14 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة، فيما يحتل نادى مصر المركز المركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب المسابقة، برصيد 12 نقطة، بعدما خاض 18 مباراة حقق خلالهم الفوز فى مباراتين فقط وتعادل فى 6 مواجهات وهُزم فى 10 مباريات، فيما سجل لاعبيه 12 هدفًا واستقبلت شباكه 28 هدفًا.