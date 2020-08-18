شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينفى إدارة الحكم الرومانى بيتريسكو لقمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن طاقم الحكام الأوربى الذى تم الاتفاق معه لادارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك السبت المقبل ضمن منافسات الاسبوع الحادى والعشرين من عمر الدورى ليس من رومانيا، وأوضح مسئولو الجبلاية انه سيتم الإعلان عّن هوية واسماء الطاقم خلال الساعات المقبلة.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية حول توصل اتحاد الكرة لاتفاق مع الرومانى بيتريسكو لإدارة مباراة القمة، وهو ما أكد مسئولو الجبلاية عدم صحته.

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ويدخل الأهلى مباراة الزمالك متربعا على قمة جدول الدورى برصيد 56 نقطة بعد فوزه بالأمس على أسوان بثلاثية نظيفة عن طريق جيرالدو ووليد سليمان وأليو بادجى، ورغم الإصابات العديدة التى ضربت الفريق، إلا أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق يسعى لرد اعتباره الشخصى أمام كارتيرون المدير الفنى للزمالك الذى نجح فى آخر مباراة جمعت الفريقين من تحقيق الفوز وخطف بطولة السوبر المحلى.