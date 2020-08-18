شكرا لقرائتكم خبر عن السلحدار : الاسماعيلي يفتقد المحترفين أمام وادى دجلة ..ولا توجد مباراة سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أنه لاتوجد مواجهة سهلة بمسابقة الدورى المحلى.

ويستضيف الإسماعيلى منافسه وادى دجلة الاربعاء غدا الأربعاء باستاد الإسماعيلية ، لحساب الأسبوع الــ20 ببطولة الدورى العام.وأضاف فى تصريحات عقب المران الرئيسى :”اللاعبون لديهم اصرار كبير على تحسن النتائج محليا بعد انقضاء فترة التوقف”.

واستكمل حديثه :”وادى دجلة فريق جيد لكن هدفنا الثلاث نقاط والصعود تدريجيا بجدول ترتيب المسابقة”.

Advertisements

وأتم قائلا :”بالتأكيد نفتقد للمحترفين باعتبارهم احد العناصر الرئيسية بالفريق لكن باقى اللاعبين قادرون على تعويض جانب كبير من غيابهم”.

وتسبب الثلاثى همام طارق وباتريك كادو وشيلونجو لاعبو الإسماعيلى فى إثارة حالة من القلق لدى الجهاز الفنى للدراويش بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، لاسيما أن الثلاثى أخطروا الجهاز الفنى أنهم لا يتدربون سوى التدريبات البسيطة فى المنزل، بينما أكد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق أنه يتدرب فى الجيم وداخل أحد الأندية بتونس وجاهز فنياً وبدنياً للظهور فى تشكيلة الفريق.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.