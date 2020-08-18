شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. كأس السلطان أول بطولة حققها الزمالك عام 1921 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد نادي الزمالك أو قلعة ميت عقبة من أبرز الأندية المصرية والافريقية، حيث أحرز لقب أفضل نادي في العالم وفق الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، وذلك في فبراير 2003، ويحتفل نادي الزمالك يوم 5 من شهر يناير كل عام بذكرى تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1911، ويتخذ محافظة الجيزة مقراً له، وتقام مبارياته على ستاد القاهرة الدولي.
ويرجع أول لقب محلي تُوج به نادي الزمالك الى عام 1921، عندما فاز بكأس السلطان، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1984 عندا تُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا.
كان نادي الزمالك أول فريق مصري يتأهل لكأس العالم لكرة القدم للأندية 2001 بإسبانيا وهي البطولة التي لم تقم بسبب مشكلات تتعلق بالتمويل اللازم لها.
وضمت القائمة كلا من محمود عبدالرحيم جنش ومحمد صبحي في حراسة المرمى ، محمود حمدي الونش ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وأحمد عيد وحاتم محمد في خط الدفاع، اسلام جابر وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وسيف جعفر ومحمد عنتر وحسام أشرف ومحمد حسام بيسو وياسين مرعي ومحمد اوناجم وأشرف بن شرقي في خط الوسط، كاسونجو كاسونجو واسامة فيصل في خط الهجوم.
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