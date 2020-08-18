شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة ينفى منعه من دخول الأهلى.. ويعلق: كفاية كذب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى محمد عمارة نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق ما تردد مؤخراً بشأن منعه من دخول النادى، موضحاً أن ما تردد فى هذا الشأن ليس له أى أساس من الصحة لأنه علاقته بالأهلي أبدية ولا يمكن أن تشهد مثل هذه الأمور الغير منطقية فى القلعة الحمراء حتى لو كان هناك خلاف فى وجهات النظر بينه وبين إدارة النادى بشأن بعض القضايا داخل النادى.

وتابع محمد عمارة فى تصريحات لـ"الخليج 365": فوجئت بأن البعض قام بترويج أنباء غير صحيحة حول منعى من دخول الأهلي وهو أمر غيرسليم.. فالأمر إقتصر على أن موظف أمن جديد فى النادى طلب منى إبراز كارنيه العضوية عند دخولى الأهلى وتدخل مسئولو الأمن سريعاً وإنتهى الأمر عند هذا الموقف، مُعلقاً: لم يمنعني أحداً من دخول الأهلى فأنا أتحدث معكم حالياً وأنا داخل جدران القلعة الحمراء مع بعض أصدقائى من نجوم الأهلى السابقين.

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وأشار عمارة إلى أنه قد يختلف مع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب فى بعض الأمور لكنه خلاف بسيط ووارد ويحدث في أي مكان صحي بالعالم لأننا جميعاً نرغب في رفعة شأن الأهلي عالياً ولا يجمعنا سوى "حب" هذا الكيان الكبير.

وأكد عمارة أنه يكن كل التقدير والإحترام لمجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب، مُشيراً إلى أن المجلس لا يتعامل مع من يختلف معه بهذه الطريقة ويمنعه من دخول النادى فنحن نتحدث بدون قيود عن جميع الأمور فى الأهلى لأن هدفنا واحد وهو بقاء القلعة الحمراء فوق قمة منظومة الرياضة المصرية.