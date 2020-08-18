شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الخولى يكشف تفاصيل انتشار كورونا بين لاعبى النادى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى، أن الفريق البورسعيدى يواجه حالة صعبة حتى أن الطب نفسه عجز عن تفسيرها، بسبب وباء كورونا، وتحدث نائب المصري عن أزمة أحمد مسعود حارس مرمى الفريق فى تصريحات لبرنامج " وان تو" الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت، قائلاً: أحمد مسعود قبل مباراة حرس الحدود خضع للمسحة ولكنه تلقى خبر وفاة والدته، ثم توجه بعد المسحة مباشرة إلى بلدته ببني سويف، عقب ظهور النتيجة في اليوم التالي فوجئنا بظهور 16 حالة، وتم اتهامة حتى من قبل أهل بلدته أنه حضر العزاء وهو يعلم بإصابته.

أضاف: تحدث معي وطلب مني عمل مسحة أخرى لأنه لا يشعر بأي أعرض، خاصة وأنه حضر العزاء دون أن يهرف حتى نتيجة التحليل، واتهموه بأنه غير حريص على أبناء بلدته، وقمنا بعمل المسحة بعدها بـ 48 ساعة وظهرت سلبية.

واصل: الشركة طلبت أن يخضع اللاعب لمسحة ثالثة بعد 48 ساعة وظهرت النتيجة سلبية أيضاً، ولدينا 6 لاعبين تكرر معهم نفس الأمر،

استأنف: مباراة الزمالك كانت النتيجة سلبية، ولكن بعد مسحة مباراة الحرس ظهرت النتائج الإيجابية بـ 16 حالة، وبعدها بـ 48 ساعة تحولت نتائج 7 لاعبين من بينهم أحمد مسعود من إيجابى لسلبى.

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استكمل: المفاجأة أن أحمد مسعود تحولت حالته إلى إيجابية الآن، وكان ذلك سبب تأجيل مباراة الإتحاد، لأن الحراس الأربعة مصابين بكورونا الآن.

واصل: كنا قد صعدنا ناشئ لكي يجلس على الدكة بديلاً لأحمد مسعود قبل أن يجرى المسحة الرابعة، وتفاجئنا أن الناشئ مسحته إيجابية وأحمد مسعود مسحته إيجابية أيضاً، ومسحة أحمد مسعود الأخيرة تمت فى اتحاد الكرة، والطب عجز عن تحليل أزمة الفريق.

اختتم: مدرب الحراس كانت حالته إيجابية مع الـ 16 إصابة من قبل، وتحولت نتائجه إلى سلبية قبل مباراة الإسماعيلى، ونزل الملعب مع أحمد مسعود لخوض التدريبات قبل مباراة الاتحاد وتفاجئنا اليوم بأن مسحة مدرب الحراس تحولت إلى إيجابى وأعتقد أن هذا سبب اصابة أحمد مسعود.