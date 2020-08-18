كومان يصل إلى برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
وصل الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي، إلى مدينة برشلونة من أجل الاتفاق مع مسؤولي البارسا على قيادة الفريق الكتالوني بدءً من الموسم الجديد، خلفا للمدرب كيكي سيتين الذي تمت إقالته.
جائت رحلة كومان إلى برشلونة بعد ساعات من إقالة كيكي سيتين، إثر تراجع مستوى برشلونة والإقصاء من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة المذلة أمام بايرن ميونيخ الألماني في لشبونة بنتيجة (8-2) الجمعة.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية إن كومان سيوقع لمدة موسمين على عقود تدريبه لبرشلونة مع رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو خلال الساعات القليلة القادمة بعد توصل إلى اتفاق رسمي بين الطرفين.
وكان أوسكار جراو، المدير العام لبرشلونة، تواجد في أمستردام أمس من أجل إنهاء المفاوضات مع الاتحاد الهولندي وحل الموضوع الاقتصادي للصفقة، حيث كان يتولى كومان تدريب المنتخب الهولندي منذ 2018.
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