الأربعاء.. متولي يخضع لجراحة الرباط الصليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي، خضوع لاعبه محمود متولي، لجراحة الرباط الصليبي يوم غد الأربعاء، بمعرفة الدكتور أحمد عبد العزيز، بعد أن أكدت الأشعة إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي، أثناء مشاركته في مباراة أسوان أمس الاثنين.

وأشار النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر عنه، اليوم الثلاثاء، إلى أن محمود متولي قد خضع لفحوصات طبية وإشعات اليوم، وتم عرض الأمر على الدكتور أحمد عبد العزيز، الذي أكد حاجته إلى الجراحة.

ونوه النادي الأهلي، إلى أن متولي طلب من مدير الكرة، سيد عبد الحفيظ، أن يجري العملية الجراحية الدكتور أحمد عبد العزيز، بدلًا من السفر للخارج؛ لثقته والجميع في خبراته العالمية في مثل هذه الجراحات.

ومن جانبه وافق عبد الحفيظ على رغبة اللاعب، وتحدد غدًا الأربعاء موعدًا لإجراء العملية الجراحية.