مصدر بالأهلي لمصراوي: ندرس قطع إعارة عبد المنعم لتعويض غياب متولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

يدرس النادي الأهلي، قطع إعارة اللاعب محمد عبد المنعم، مدافع الفريق المعار إلى صفوف سموحة، لتعويض غياب محمود متولي في الأشهر المقبلة.

وحسب ما أكده مصدر مسؤول في الأهلي -تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، فإن عودة عبد المنعم بنهاية الموسم الجاري إلى الأهلي أصبحت مطروحة بقوة.

Advertisements

ويلعب عبد المنعم في صفوف سموحة لمدة موسم ونصف الموسم، حيث بدأت خلال شهر يناير الماضي، ويتبقى بها موسمًا كاملًا.

وأوضح المصدر، أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي طرح اسم عبد المنعم في اجتماعات لجنة التخطيط من قبل، لكن الملف تم غلقه وتأجيل إتخاذ القرار تجاهه.

الجدير بالذكر أن إتجاه الأهلي لإعادة عبد المنعم جاء بعد إصابة محمود متولي مدافع الفريق أمام أسوان أمس، الإثنين، بقطع في الرباط الصليبي.