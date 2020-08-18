تحليل رقمي.. هل تكفي 20 دقيقة لهاني "الجناح" لإقناع فايلر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

شارك محمد هاني لاعب الظهير الدفاعي الأيمن للنادي الأهلي في مركز الجناح الهجومي أمام أسوان اضطرارياً، فهل نجح في موقعه الجديد؟

تعرض النادي الأهلي لغيابات وإصابات عدة في مراكز الأجنحة الهجومية ليضطر رينيه فايلر للبحث عن بدائل قبل مواجهة الزمالك السبت المقبل في الدوري.

محمود كهربا تعرض لإيقاف طويل، وغادر رمضان صبحي من أجل بيراميدز بعد انتهاء إعارته، وأصيب أحمد الشيخ وجيرالدو وحسين الشحات.

20 دقيقة

في الدقيقة 70 شارك محمد هاني بديلاً أمام أسوان في لقاء حسمه الأهلي لصالحه 3-0، بعد معاناة استمرت حتى تسجيل الهدف الثاني من صناعة هاني.

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هاني مرر الكرة إلى زملائه 8 مرات بينها 5 تمريرات صحيحة بنسبة نجاح 63%، منها 7 تمريرات قصيرة وتمريرة واحدة طويلة.

تسلم هاني الكرة 6 مرات بنسبة نجاح 100%، وفاز بالكرة مرتين في مواقف دفاعية، واستعادها مرتين من الخصم.

كثافة هجومية

لوجود أحمد فتحي في مركز الظهير الدفاعي الأيمن، حصل محمد هاني على حرية هجومية مع واجبات دفاعية أقل أمام أسوان خلال دقائق لعبه القليلة.

وتظهر خريطة تحركات اللاعب وجوده على الطرف الأيمن بالقرب من خط الملعب أكثر من تواجده في العمق، ليشير إلى ما يفكر به فايلر في الاعتماد على هاني كجناح هجومي على الخط دون الدخول في العمق والمشاركة كمهاجم في بعض الحالات.

هاني دخل منطقة الجزاء مرة واحدة بعد أن تبادل المراكز مع بادجي ليصنع هدف إلى وليد سليمان القادم من الخلف، وهو الهدف الثاني للأحمر في المباراة.