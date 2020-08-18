هل يغير رمضان صبحي وجهته إلى إيطاليا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي بولونيا الإيطالي في سباق التعاقد مع قائد المنتخب الأولمبي رمضان صبحي، لاعب هدرسفيلد تاون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال موقع "توتو ميركاتو" نقلا عن صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالي إن بولونيا يرغب في تدعيم هجومه بضم رمضان صبحي، بعدما لعب معارا إلى الأهلي لمدة 18 شهرا منذ يناير 2019.

وأشارت التقارير الإيطالية إلى إن رمضان يشبهوه بمواطنه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي الحالي وروما الإيطالي سابقا، لكن مع اختلاف المركز الذي يلعب فيه كل منهما.

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ولا تزال الوجهة المقبلة لرمضان مثار حديث المتابعين بعدما رفض اللاعب الاستمرار في الأهلي مع إعلان رغبته رسميا في الانتقال إلى بيراميدز، وفي ظل تقدم نادي الزمالك بعرض لضمه.

وأشارت التقارير الإيطالية إلى أن نادي هدرسفيلد تاون يطلب 5 ملايين يورو للاستغناء عن خدمات رمضان المولود عام 1997، مضيفة أن نادي بولونيا لا يزال في المرحلة الأولية من المفاوضات.

يُذكر أن مارك ديفيلين، الرئيس التنفيذي لهيديرسفيلد، أعلن أن بيراميدز تقدم بعرض أقل من الأهلي الذي عرض 3.25 مليون جنيه إسترليني لضم رمضان، بينما كان عرض الزمالك 3.6 مليون إسترليني.