المنياوي: تدريب الأهلي أصعب.. وأفضل العمل في الزمالك تجنباً للتدمير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
اعتبر صبري المنياوي المدير الفني ومدير الكرة السابق في النادي الإسماعيلي تدريب النادي الأهلي مهمة أكثر صعوبة من قيادة الزمالك.
وفي تصريحات لبرنامج "بي أون تايم" قال صبري المنياوي :"لو عرض عليّ تدريب الأهلي أو الزمالك سأختار الأبيض".
وأضاف مدرب الإسماعيلي السابق :"لعبت لنادي الزمالك 10 سنوات حققت خلالها العديد من البطولات، والنادي الأهلي فخر لأي لاعب أو مدرب".
وأوضح المنياوي :"في الأهلي المدرب مطالب بتحقيق بطولتين أو ثلاثة في كل موسم، ولو كان حظه سيئاً سيتعرض للتدمير".
وتابع المنياوي :"كل المدربون الذين عملوا في الأهلي حققوا ألقاب، شوقي عبد الشافي وأنور سلامة وعادل طعيمة وحسام البدري ومحمد يوسف، كلهم حصدوا ألقاب".
وأنهى المنياوي :"المدربون الأجانب أيضاً جميعهم فازوا بالبطولات في النادي الأهلي، ومن هنا تأتي صعوبة قيادة الفريق، ولذلك أفضل العمل في الزمالك".
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