الخليج 365 يكشف.. إصابة كورونا في ليفربول للاعب وليست لمدرب أو إداري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تعرض أحد أفراد فريق ليفربول للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في النمسا.

وعلم الخليج 365، أن الفرد المصاب بفيروس كورونا في ليفربول هو أحد لاعبي الفريق وليس من الجهاز الفني أو الإداري أو من العاملين بالنادي.

وكانت صحيفة ميرور الإنجليزية قد أشارت في وقت سابق من اليوم، الثلاثاء، إلى وجود حالة إصابة بكورونا في ليفربول، دون الكشف عن اسم المصاب.

ويتواجد نادي ليفربول حاليًا في النمسا في بداية استعداداته لخوض منافسات الموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".