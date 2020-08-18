رسميًا.. فيفا يعلن تأجيل كأس أمم أفريقيا إلى 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عدم إقامة مباريات دولية للمنتخبات الوطنية إلا في قارة أوروبا، في خطوة لتفادي سفر اللاعبين وسط انتشار فيروس كورونا المستجد.
ونشر فيفا بيانًا رسميًا عبر موقعه، أوضح خلاله أن إجراء التعديلات جاء بسبب جائحة كورونا في جميع دول العالم، والتي أدت لضرورة إجراء عدد من التعديلات.
وقرر فيفا عدم إقامة فترة التوقف الدولي المقبلة في موعدها، ليتم ترحيلها وإقامتها فيالفترة من 24 يناير إلى 1 فبراير من عام 2022 لكل الاتحادات القارية، باستثناء الأوروبي.
وأكد الاتحاد الدولي أيضاً على تحديد موعد جديد لإقامة كأس الأمم الأفريقية في يناير 2022، على أن يتم تحديد الموعد في وقت لاحق، وأضاف البيان أن قرار الفيفا جاء بعد اضطرابات على المستوى العالمي تتعلق بتفشي وباء كوفيد-19في مناطق عدة من العالم.
أهم قرارات فيفا:
- تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا من يناير 2021 إلى يناير 2022 بدون تحديد مواعيد رسمية.
- التجمع الدولي في سبتمبر في إفريقيا وآسيا تم إلغاءه وسيكون في الفترة من 24 يناير حتى 1 فبراير 2022 ولا يوجد أي إلزام من الأندية بأن ترسل لاعبيها للاتحادات.
- مد أيام التجمع الدولي لقارة إفريقيا وآسيا في يونيو لمدة 7 أيام إضافية لإقامة 4 مباريات دولية.
- إنهاء جميع المسابقات في جميع الاتحادات في الفترة من 7 إلى 5 يونيو 2021.
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