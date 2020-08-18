مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج بث مباشر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2020

يلعب اليوم فريقي باريس سان جيرمان ولايبزيج مباراة هامة للغاية وصعبة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وذلك بعدما أقصى فريق البايرن فريق برشلونة بنتيجة كبيرة وقاسية حيث فاز بنتيجة 8-2 وهي نتيجة ثقيلة على الفريق الكاتلوني وذلك حيث لم يستطع دفاع برشلونة الصمود كثيراً أمام هجمات فريق البايرن الذي اعتمد على السرعات الألمانية ولم يصمد تيري شتيجن كثيراً أمام ركلات الماكينات الألمانية.

كان فريق باريس سان جيرمان قد وصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في هذه البطولة التي تم إيقافها وتغير قوانينها لتصبح المباريات من مباراة واحدة

وليست ذهاب وعودة أقصى فريق باريس سان جيرمان فريق اتلتيكو مدريد الذي لم يكن موفق في مباراته أمام فريق باريس سان جيرمان ووكان يستطيع فريق باريس سان جيرمان أن يُنهي المباراة بنتيجة أكبر من النتيجة التي قدمها في المباراة لكن دفاع اتلتيكو مدريد تصدي للكثير من الفرص الخطرة لفريق باريس سان جيرمان.

ويحلم فريق باريس سان جيرمان منذ قديم الأزل أن يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ذلك حيث اشترى أفضل المدربين وأفضل اللاعبين استطاع

أن يحصل على اللاعب الأفضل في العالم نيمار ولكنه لم يوفق في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا لكن الأمر هذا الموسم قد يكون ممكناً ذلك بعد ما خرج كبار البطولة برشلونة ومانشستر سيتي وريال مدريد ويوفنتوس المنافسين على اللقب .

ذلك حيث قدم الفريق الالماني لايزبيج مباريات قوية ولذلك يخشى فريق باريس سان جيرمان مباراته اليوم حيث فريق لايزبيغ يلعب بجماعية وباسلوب هجومي منظم ولديه الكثير من الحلول التي يوفرها أثناء المباراة.





لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج بث مباشر ( اضغط هنا )