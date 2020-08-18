مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج اليوم بث مباشر علي قناة بي ان سبورت beIN sport HD 1 يلاشوت كورة ستار

يحتضن ملعب النور، مباراة قوية تجمع بين باريس سان جيرمان ونظيره لايبزيج، مساء يوم الثلاثاء 18 أغسطس، وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى دور نصف النهائي بعدما قلب الطاولة على أتالانتا الذي كان متقدم بهدف ليعود في بدل الضائع وينتصر عليه بهدفين لهدف بدور ربع النهائي، وفي نفس الدور نجح لايبزيج في الإطاحة بأتلتيكو مدريد بهدفين لهدف.

ويتطلع باريس إلى عدم تكرار الأخطاء التي حصلت له في المباراة الماضية أمام أتالانتا، والسعي جاهدًا لدخول هذا اللقاء بمعنويات عالية من أجل تحقيق الفوز والعبور إلى

النهائي.

ويدرك فريق العاصمة الفرنسية صعوبة اللقاء والخصم، لكن كتيبة باريس ستقاتل من أجل الحلم المنتظر وهو الوصول إلى النهائي، لمحاولة تحقيق اللقب واعتلاء منصات التتويج التي طال انتظارها.

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ويخشى سان جيرمان من لدغات الفريق الألماني الذي تمكن من لدغ الكبار كتوتنهام وأتلتيكو مدريد، وسيعمل له ألف حساب في المعركة المنتظرة ويحاول كسب الرهان.

في المقابل، حقق لايبزيج المفاجأة بوصوله إلى هذا الدور لأول مرة في تاريخ مشاركته بدوري الأبطال، لذا يأمل بأن يواصل تحقيق المفأجأت والإطاحة

بالكبار في هذا الموسم والعبور إلى النهائي.

لا يوجد شيء للفريق الألماني بأن يخسره، لذا سيدخل اللقاء بروح قتاليه عالية وسيحاول عمل أقصى ما لديه من أجل اقصاء باريس من البطولة، لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، ويصل للنهائي الذي سيقام على ملعب النور يوم الأحد 23/8.

لم يتوقع أحد بأن يصل لايبزيج إلى هذه الأدوار المتقدمة في البطولة، ولكن بعمله الدؤوب والقتال داخل المستطيل الأخضر نجح في الوصول وفاجئ الجميع بالمستوى الذي يقدمه في ذات الأذنين.

لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج بث مباشر ( اضغط هنا )