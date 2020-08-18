قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة هيثم شعبان، خوض مباراة ودية يوم الخميس المقبل، استعدادا لاستئناف مسابقة دوري الدرجة الثانية.
ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع النصر على ملعب الأخير في الرابعةعصر الخميس، حيث يسعى هيثم شعبان إلى تجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين في هذه المباراة.
ويحاول المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا خوض عدد كبير من المبارياتالودية قبل عودة مباريات مجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية، في العشرين من سبتمبر المقبل.
الجدير بالذكر أن سيراميكا كليوباترا يحتل جدول ترتيب مسابقة دوري الدرجة الثانية برصيد 32 نقطة، ويعتبر المرشح الأول للصعود إلى الدوري الممتاز، في ظل تبقي 5 جولات فقط على نهاية المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الخميس.. سيراميكا كليوباترا يواجه النصر وديًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.