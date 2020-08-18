لاعبو الإسماعيلي يرحبون بعودة همام طارق

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على الترحيب بالدولي العراقي همام طارق بعد عودته لصفوف الفريق وذلك على هامش المران الختامي. وكان اللاعب عاد لمصر قادما من الإمارات بعد فترة غياب، فى أعقاب توقف النشاط الرياضى فى مصر بسبب كورونا. ويستعد الدراويش للقاء وادى دجلة غدا الاربعاء باستاد الإسماعيلية فى ختام الأسبوع العشرين بمسابقة الدورى المحلى. الاربعاء باستاد الإسماعيلية فى ختام الأسبوع العشرين بمسابقة الدورى المحلى. ومن المقرر أن يخوض الدولى العراقى برنامج تدريبى مكثف بجانب تدريباته الجماعية ضمن صفوف الفريق من أجل سرعة تجهيزه مع الفريق.

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