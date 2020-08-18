تعرف على موعد انطلاق الدوري الإسباني ونهايته

أعلن مجلس الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، اليوم الثلاثاء، مواعيد بداية ونهاية الموسم الجديد، إذ تنطلق مباريات الدرجة الأولى لموسم 2020-2021، يوم السبت 13 سبتمبر.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن منافسات الليجا ستبدأ يوم 13 سبتمبر المقبل، بعد الحصول على موافقة "رابطة الليجا"، وهو نفس تاريخ انطلاق دوري الدرجة الثانية، في حين سيتم إنهاء المسابقة بتاريخ 23 مايو 2021، أما القسم

الثاني فسينتهي في 30 مايو 2021.

وسيبدأ كل من برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية الذين شاركوا في أدوار متقدمة من دوري الأبطال والدوري الأوروبي هذا الموسم، مبارياتهم في الليجا اعتبارًا من الجولة الثالثة، أما ريال مدريد وخيتافي فسيبدأن من الجولة الثانية.

وسيختتم الموسم في 23 مايو المقبل، أي قبل يورو 2021،

أما في الدرجة الثانية، سيكون تاريخ البدء هو نفس تاريخ الدرجة الأولى، وينتهي الموسم بنهاية ملحق الترقي في 30 مايو.

وفيما يلي التواريخ الأساسية لبداية ونهاية الموسم:

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– 13 سبتمبر يبدأ الدوري في الدرجتين الأولى والثانية.

– 23 مايو ينتهي في الدرجة الأولى و 30 مايو في الثانية.

وأوضحت الصحيفة، أن كأس السوبر الإسباني سيقام في الأسبوع الثالث من شهر يناير المقبل، فيما تقام المباراة النهائية بتاريخ 17 من الشهر ذاته، أما نهائي كأس ملك إسبانيا، فسيقام في 17 أبريل.