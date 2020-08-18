مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج بث مباشر اليوم 18-8-2020 دوري أبطال أوروبا

هناك العديد من المعيطات التي تشير إلي إمكانية حدوث مفأجاة في مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج من أهم هذة المعطيات هو تأهل لايبزيج علي حساب أتلتيكو مدريد وذلك ما لم يكن متوقع من أشد المتفائلين من أنصار الفريق الألماني فالجميع كان ينتظر مواجهة نارية بنصف النهائي تجمع أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان الذي قد تأهل علي حساب أتلانتا الإيطالي في الثواني الأخيرة وتلك النقطة ستعطي دفعة معنوية إضافية للفريق الألماني فالقوة الهجومية الكبيرة التي يمتلكها باريس سان جيرمان تمكن أتلانتا من الصمود أمامها لمدة تسعون دقيقة إلي أن تمكن ماركوس

كوريا من إدراك التعادل لفريقة وهذا قد يشير إلي إمكانية السيطرة علي قوة الفريق الباريسي الهجومية ولكن التقارير الفرنسية أكدت أن من المتوقع أن يتواجد كيليان مبابي في التشكيل الأساسي لفريقة وهذا ما يضع المزيد من الضغوط علي الدفاعات الألمانية.

باريس سان جيرمان خاض مواجهة أتلانتا بوجود بعض التعديلات أهمها بالطبع عودة ظهيرة الأيسر خوان بيرنات وذلك أتي علي حساب الهولندي ميتشل باكر بينما واصل توماس توخيل أعتمادة علي كيرير في الجانب الأيمن علي الرغم من

لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج بث مباشر ( اضغط هنا )

جاهزية داجبا اللاعب الذي يمتلك قدرات هجومية كبيرة تجعلة حل مثالي لفريقة في الطرف الأيمن أما التعديل الوحيد في الجانب الهجومي كان يتمثل في الأعتماد علي اللاعب الإسباني بابلو سارابيا بالتشكيل الأساسي ذلك التغير يأتي بسبب تراكم البطاقات الصفراء للدولي الأرجنتيني دي ماريا وذلك كانت ضربة أخري للمدرب الألماني توماس توخيل بالإخص في ظل غياب إحدي أهم عناصرة الهجومية الأ وهو كيليان مبابي اللاعب الفرنسي الموهوب بالإضافة إلي غياب ماركو فيراتي متوسط الميدان الأرجنتيني.