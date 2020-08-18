المصائب لا تتوقف .. شتيجن يزيد أوجاع برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، في بيان عبر موقعه الرسمي، عن نجاح العملية الجراحية التي أجراها حارس مرمى الفريق الألماني مارك أندريه تير شتيجن، والذي سيغيب عن الفريق لمدة شهرين ونصف.

وأشار برشلونة إلى أن الحارس سيغيب لمدة تقدر بشهرين ونصف، بعد عملية ناجحة في أوتار ركبته اليمنى، التي تسببت في شعوره بالألم في وقت مبكر من الموسم المنقضي، لكنه تعرض لعلاج مؤقت بالخلايا الجذعية.

وتجددت آلالام الحارس الألماني بعد نهاية منافسات الدوري الإسباني، لكن إدارة برشلونة فضلت أن يستكمل شتيجن منافسات دوري أبطال أوروبا، ثم يقوم بإجراء الجراحة، والتي ستجعله بعيدا عن الفريق في بداية موسم 2020-2021.

وشارك تير شتيجن هذا الموسم رفقة برشلونة في 48 مباراة بمختلف البطولات، خرج فيها بشباك نظيفة في 17 مناسبة، وقام ب115 تصدي، بينما استقبلت شباكه 50 هدفا، وخرج خالي الوفاض دون أي ألقاب.

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