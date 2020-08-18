اعلن ريال سوسيداد الاسباني التوقيع مع الدولي الاسباني دافيد سيلفا أمس الاثنين في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي.

ووقع لاعب فالنسيا السابق في صفوف ريال سوسيداد عقداً لمدة عامين بعد أن أنهى مشوار دام لعشر سنوات مع مانشستر سيتي الانجليزي بنهاية الموسم الرياضي 2019/2020.

وكشف مانشستر سيتي يوم الاثنين أنه سيكرم صانع الألعاب الاسباني بتمثال خارج استاد الاتحاد إلى جانب زميله السابق البلجيكي فينسينت كومباني.

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وربطت تقارير ايطالية في وقت سابق صاحب الـ 34 عام بالانتقال لنادي لاتسيو قبل أن تتفاجئ إدارة النادي بتوقيعه للنادي الاسباني دون ابلاغهم بقراره النهائي.

إدارة لاتسيو تُهين دافيد سيلفا بتصريح مثير

وكتب المدير الرياضي لنادي لاتسيو “إيغلي تاري” على موقع النادي على الإنترنت : “علمت بانتقال دافيد سيلفا إلى ريال سوسيداد. لدي احترام كبير له كلاعب، وليس كرجل”.

وكان نادي العاصمة الإيطالية واثقًا من وصول سيلفا إلى إيطاليا، حيث صرح المهاجم “تشيرو إيموبيلي” عن سيلفا الأسبوع الماضي قائلاً : “لاعب رائع وذو خبرة كبيرة، نحن ننتظره بأذرع مفتوحة. لا أطيق انتظار وصوله، قبل ان نكون لاعبي لاتسيو نحن من مشجعي الفريق”.

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