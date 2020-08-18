بايرن ميونيخ يقيل أحد مدربيه بسبب “فضائح عنصرية”!

أقال بايرن ميونيخ الألماني أحد مدربي أكاديمية كرة القدم بالنادي، عشية مباراته الهامة أمام أولمبيك ليون الفرنسي بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وذكر النادي في بيان رسمي عبر موقعة على شبكة الإنترنت، أنه أنهى عقد أحد مدربي الأكاديمية من دون الإفصاح عن اسمه بسبب فضائح عنصرية.
وقال البيان بأن إقالة المدرب مجرد بداية نتائج في سلسلة مسح داخلي يجرى داخل النادي، لهذا النوع من القضايا.
وكانت وكالة “ARD” الألمانية أول من يفتضح الأمر علانية، وعليه أمر الرئيس التنفيذي للنادي “كارل هاينز رومينيجه” بمباشرة التحقيقات.
بدورها نوهت مجلة “ديرشبيجل” بأن المدرب نفى التهم الموجهة إليه والمتعلقة بسوء السلوك والمعاملة على أساس عنصري داخل جدران النادي، قبل أن يعترف لاحقًا.
وأضافت بأنه وجّه إساءات عنصرية تتعلق بالدين واللون والعرق، وهو ما قال عنه رومينيجه: “لا تتماشى أبدًا مع معايير وقيم بايرن ميونيخ“.
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