كورونا يبعثر معسكر ليفربول في النمسا

كشفت تقارير إعلامية صادرة اليوم الثلاثاء عن حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) داخل معسكر ليفربول الإعدادي في النمسا.
وذكرت يومية “Kronen Zeitung” النمساوية ذائعة الصيت، أن أحد أفراد ليفربول أصيب بالفيروس وتم التأكيد على إيجابية عينة الفحص.
ولم يتم تبيان هوية الشخص المصاب بعد، إن كان أحد اللاعبين أو ضمن الأطقم الفنية أو الإدارية بالنادي، وسط تكتم شديد على الأمر.
وفرضت إدارة ليفربول حظرًا على دخول الأعلاميين إلى معسكر النادي، عملًا بالبروتوكول المتبع من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.
وبحسب تقرير من “جارديان”، فمن المنتظر أن يسير المعسكر وفق الخطة الموضوعة ولن يمثل إصابة أحد أفراد البعثة معضلة.
لكن وسائل إعلام نمساوية أشارت إلى أن المباريات الودية المزمع عقدها من قبل فرق محلية مع ليفربول، باتت مهددة بالإلغاء.
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