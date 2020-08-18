اخبار الرياضه

كورونا يبعثر معسكر ليفربول في النمسا

0 نشر
محمد أبو الوفا 0 تبليغ

Advertisements

كشفت تقارير إعلامية صادرة اليوم الثلاثاء عن حالة إصابة بفيروس (كوفيد-19) داخل معسكر الإعدادي في النمسا.

وذكرت يومية “Kronen Zeitung” النمساوية ذائعة الصيت، أن أحد أفراد ليفربول أصيب بالفيروس وتم التأكيد على إيجابية عينة الفحص.

ولم يتم تبيان هوية الشخص المصاب بعد، إن كان أحد اللاعبين أو ضمن الأطقم الفنية أو الإدارية بالنادي، وسط تكتم شديد على الأمر.

Advertisements

وفرضت إدارة ليفربول حظرًا على دخول الأعلاميين إلى معسكر النادي، عملًا بالبروتوكول المتبع من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وبحسب تقرير من “جارديان”، فمن المنتظر أن يسير المعسكر وفق الخطة الموضوعة ولن يمثل إصابة أحد أفراد البعثة معضلة.

لكن وسائل إعلام نمساوية أشارت إلى أن المباريات الودية المزمع عقدها من قبل فرق محلية مع ليفربول، باتت مهددة بالإلغاء.

..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يبعثر معسكر ليفربول في النمسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا