لاجازيتا: بولونيا مهتم بالتعاقد مع رمضان صبحي في الميركاتو الصيفي

كشفت تقرير إيطالي، عن رغبة نادي بولونيا في التعاقد مع الجناح المصري “رمضان صبحي” لاعب فريق الأهلي السابق، والمحترف في نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، حيث عاد اللاعب بصفة رسمية إلى ناديه الأصلي، ولم تكتمل صفقة انضمامه إلى بيراميدز حتى الآن.

وقالت صحيفة “لاجازيتا دي لاسبورت” الإيطالية، أن بولونيا يسعى للتعاقد مع رمضان صبحي، حيث يأمل النادي في تكرار تجربة “محمد صلاح” مع أندية فيورنتينا وروما في الكالتشيو الإيطالي.

وأضافت الصحيفة، أن رمضان صبحي لاعب مميز، ولكن هناك قلق داخل بولونيا من تكرار فشله في الفريق، خاصة أن تجاربه السابقة في البريميرليج مع أندية ستوك سيتي وهيدرسفيلد لم تُكلل بالنجاح.

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وأوضحت، بأن مطالب هيدرسفيلد بالحصول على 5 مليون يورو، مبلغ كبير، خاصة إذا فشل في إثبات ذاته مع النادي الإيطالي.

وأشارت لاجازيتا إلى أن المدير الفني لفريق بولونيا “ميهايلوفيتش” يرغب في ضم رمضان صبحي، الذي سيمنحه حلول هجومية كثيرة، خاصة أنه يجيد اللعب في الجناح الأيمن أو الأيسر، وسيكون بديل مناسب لـ”موسي بارو” مهاجم أتالانتا المعار إلى بولونيا، في حالة إذا ما قرر النادي عدم تفعيل بند شراء عقده نهائيا.

وكان نادي هيدرسفيلد الإنجليزي قد أعلن أنه لم يتلقى عروضا رسمية سوى من الاهلي، مؤكدًا بأن مطالبه ارتفعت لبيع عقد رمضان صبحي ووصلت إلى 7 مليون جنيه إسترليني، في حالة رغبة بيراميدز في شراء عقد اللاعب.

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