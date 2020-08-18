بعد صدمة متولي.. الاهلي يحسم صفقة دفاعية جديدة في الميركاتو الصيفي

قررت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الاهلي، برئاسة محسن صالح، التعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد الإصابة التي تعرض لها محمود متولي مدافع الفريق في لقاء أسوان ببطولة الدوري المصري.

وأعلن النادي الاهلي، بصفة رسمية، عن تعرض محمود متولي، لقطع جزئي في الرباط الصليبي، حيث سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية، لتحديد طريقة العلاج المناسبة، سواء بإجراء تدريبات علاجية وتأهيلية، أو الخضوع لجراحة خارج مصر.

وقال مصدر داخل النادي الاهلي، أن هناك تحركات منذ فترة للتعاقد مع أسامة جلال مدافع فريق إنبي، وباهر المحمدي لاعب الإسماعيلي.

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وأوضح المصدر، بأن الاهلي سبق واتفق مع أسامة جلال بصفة خاصة على كل التفاصيل، وتم تأجيل حسم الصفقة لحين ختام مباريات الموسم الجاري، بناء على طلب نادي إنبي.

وكشف، بأن صفقة مدافع فريق إنبي هي الأقرب، خاصة أن الإسماعيلي يمانع في بيع باهر المحمدي للاهلي، ويفضله احترافه خارجيًا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار ذات المصدر، إلى أن هناك اقتراحات بعودة الثلاثي المُعار محمود الجزار وكريم يحيى ومحمد عبدالمنعم والثلاثي يجيد اللعب في مركز المساك، ولازال هذا الاقتراح محل دراسة من جانب المدير الفني “رينيه فايلر”.

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