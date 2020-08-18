هل أطاح النصر بـ”كارينيو”؟ الجماهير تُشعل تويتر بسبب “الرجل الخفي” !

شهد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” خلال الساعات الماضية انتشار هاشتاق “الرجل الخفي”، حيث قال المغردون أن هناك أيدي خفية وراء قرار نادي الوحدة بإقالة المدرب دانيال كارينيو، وتعيين عيسى المحياني للإشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان كارينيو قد آثار حالة كبيرة من الجدل عقب مواجهة النصر الماضية، ضمن الجولة 25 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، والتي انتهت بفوز العالمي بهدف دون رد.

وقال كارينيو في تصريحاته عقب اللقاء “أنا سبق أن دربت النصر.. حكم المباراة يمنح الفاول للنصر من (قلبه) عكس الوحدة.. ولم يحترم لاعبي الوحدة.. يتحدث معهم ولا يتحدث مع لاعبي النصر”.

واعتبر المغردون أن هناك “رجل خفي” كان وراء إقالة مدرب الوحدة بعد تصريحاته النارية عقب مباراة النصر، وآثار رحيل كارينيو بشكل مفاجئ حالة من الجدل حول السبب الحقيقي لهذا القرار.

وكان الوحدة قد أعلن، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء التعاقد مع المدرب الأوروغوياني، وذلك بعد توافق الطرفين على فسخ العقد بينهما بصفة ودية.

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