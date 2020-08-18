صفقة مميزة! هل يحسمها الهلال في الميركاتو الصيفي؟

تنتظر جماهير نادي الهلال إتمام صفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي 2020، وتدعيم صفوف الفريق؛ من أجل مواصلة الهيمنة على المنافسة المحلية والقارية.

ويحتل الهلال صدارة الدوري السعودي للمحترفين بفارق 9 نقاط عن النصر، قبل 5 جولات من نهاية المسابقة، كما أنه حامل لقب النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال آسيا، ويتطلع لتكرار إنجازه في الموسم الحالي.

صفقة مُحتملة

ومن اللاعبين الذين ارتبط اسمهم بإمكانية الانتقال إلى الهلال خلال الميركاتو الصيفي 2020، الجناح الغاني المميز كاليب أوكوبان، حيث ذكرت صحيفة “الجزيرة” السعودية أن نادي طرابزون التركي أبدى الموافقة على رحيل لاعبه، ولكن بشرط الحصول على 7 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية تركية قد أشارت إلى أن الهلال قدم عرضًا ماليًا قيمته 4 مليون يورو إلى نادي طرابزون التركي لضم مهاجمه أوكوبان.

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ويُنتظر بنسبة كبيرة رحيل المهاجم السوري، عمر خريبين، عن صفوف الزعيم بنهاية الموسم الجاري، وتدرس إدارة الهلال تعويضه باللاعب كاليب إيكوبان، خلال الميركاتو الصيفي 2020.

أرقام أوكوبان

وكان أوكوبان قد تعرض للإصابة خلال الموسم الحالي، لكنه مع ذلك شارك مع فريقه في 34 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وساهم في تسجيل 21 هدفًا، حيث أحرز 10 أهداف وصنع 11 هدفًا، مما ساعد طرابزون سبور على الفوز بكأس تركيا.

ويبلغ المهاجم كاليب أوكوبان من العمر 26 عامًا، وقد انضم إلى طرابزون سبور التركي في صيف عام 2019 من ليدز يونايتد الإنجليزي، وينتهي عقده مع النادي في يونيو 2022.

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