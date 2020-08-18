بايرن ميونيخ يقيل مدرباً على خلفية التحقيق بقضية عنصرية يمن شباب نت -متايعات الثلاثاء, 18 أغسطس, 2020 - 07:05 مساءً

أقال نادي بايرن ميونيخ الألماني أحد المدربين من أكاديمية الشباب دون ذكر اسمه.



وأفاد النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أنه تم الاتفاق بفسخ التعاقد مع المدرب وذلك على خلفية التحقيق بقضية عنصرية.



وكشف النادي أن هذا هو القرار الأول الذي يتخذ على هامش هذه القضية وأنه يجري حاليا المزيد من التحقيقات لكشف الحقيقة.



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