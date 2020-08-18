برشلونة ينهي خدمات أبيدال من رأس الإدارة الفنية للنادي يمن شباب نت - متابعات الثلاثاء, 18 أغسطس, 2020 - 06:36 مساءً

أعلن نادي برشلونة اليوم الثلاثاء رسميا إنهاء خدمات الفرنسي إيريك أبيدال على رأس الإدارة الفنية للنادي.



وكان برشلونة أعلن رسمياً يوم أمس إقالة المدرب كيكي سيتيين من منصبه مؤكداً أنه سيقوم بتعيين مدرب جديد في الأيام القليلة القادمة.



وأكد بيان النادي الكاتالوني أن قرار الإقالة جاء في إطار إعادة هيكلة واسعة النطاق والتي سيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة. كلمات مفتاحية :

مشاركة الصفحة:



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة ينهي خدمات أبيدال من رأس الإدارة الفنية للنادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.