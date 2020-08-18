رياضة | عرض إيطالي يهدد انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض إيطالي يهدد انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن وجود عرض إيطالي لضم رمضان صبحي لاعب فريق هيدرسفيلد تاون الإنجليزي ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن انتهاء علاقته مع رمضان صبحي لاعب الفريق، بعد رغبة اللاعب في الانتقال إلى صفوف فريق بيراميدز.

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وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن نادي بولونيا يرغب بشدة في التعاقد مع رمضان صبحي خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن نادي بولونيا يرى رمضان صبحي مناسب لإمكانيات الفريق، ويرغب في ضمه خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة، أن نادي بولونيا ما زال في بداية المفاوضات مع فريق هيدرسفيلد، من أجل حسم انتقال رمضان صبحي.