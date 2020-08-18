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رياضة | عاجل | كومان يصل إلى برشلونة.. تعرف على موعد الإعلان الرسمي

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل | كومان يصل إلى .. تعرف على موعد الإعلان الرسمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ دقائق المدرب الهولندي رونالد كومان، المدير الفني السابق لمنتخب الطواحين، إلى مدينة برشلونة من أجل القيادة الفنية للبلوغرانا.

وأعلن النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي عن إقالة كيكي سيتين، وتولية كومان مدير فني للفريق على هامش التغييرات التي يجرها النادي عقب الهزيمه القاسية أمام بايرن ميونيخ الألماني في دوري الأبطال.

ومن المنتظر أن يعلن برشلونة رسمياً عن التعاقد مع كومان في الثامنة مساء اليوم في مؤتمر صحفي .

يذكر أن بارتوميو قد أعلن عن إقالة أريك أبيدال السكرتير الفني لبرشلونة، وتعيين رامون بلانيس، بدلًا منه .

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