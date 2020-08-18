رياضة | الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرد على التعاقد مع نجم الزمالك السابق.. والخطيب يجهز مفاجأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد مسئولو النادي الأهلي على التعاقد مع لاعبين جديد من داخل الدروي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونفي مسئولو الأهلي الدخول في أي مفاوضات مع أي لاعب بالفترة الماضية بعد ارتباط اسم النادي بالتعاقد مع محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق والمقاصة الحالي وكذلك باهر المحمدى لاعب الإسماعيلى.

واكد الأهلي على أن الاتجاه الحالي داخل النادي هو التعاقد مع لاعب أجنبي لتعويض رحيل رمضان صبحي الذي قرر الانتقال لنادي بيراميدز.