رياضة | إيهاب جلال يُعلن تشكيل المقاصة لمواجهة الجونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يُعلن تشكيل المقاصة لمواجهة الجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة الجونة، المقرر انطلاقها في تمام السادسة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ ٢٠ للدوري.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: أحمد ياسين وأحمد مودي ومحمد دبش وعصام صبحي

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خط الوسط: صلاح ريكو ومحمد توني وخالد أوتشو ومحمد إبراهيم

الهجوم: شميلس بيكلي وصلاح أمين.

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو ومصطفى شبيطة ومحمد دسوقي وأحمد صبيحة وأحمد مرشوح ومحمد كناريا ومحمد رمضان وصلاح عاشور وأودو موسيس.

يذكر أن فريق المقاصة يدخل اللقاء برصيد 17 نقطة ويحتل المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري.‎