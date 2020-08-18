رياضة | عرض صربي يُقرب مدافع الأهلي من الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عرض صربي يُقرب مدافع الأهلي من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضًا احترافيًا من أجل الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان محمد عبدالجابر، وكيل اللاعب محمود الجزار مدافع الفريق المعار في صفوف نادي الجونة، أكد امتلاك الأخير عرضا أوروبيًا وتحديدًا من الدوري الصربي.

وقال محمد عبدالجابر في تصريحات تليفزيونية: "وصل للنادي الأهلي يوم 5 أغسطس فاكسًا رسميًا من بطل الدوري الصربي، وتحديدًا نادي ريد ستار، وطلب ضم الجزار".

واختتم: "أواصل مع أمير توفيق بشكل مستمر لمعرفة طلبات الأهلي وبطل الدوري الصيربي طلب معرفة طلبات الأهلي المادية وموعد الموافقة على رحيل اللاعب بسبب استئناف الدوري الصربي".