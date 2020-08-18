رياضة | إنتر ميلان يحسم قراره بشأن بيريسيتش

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يحسم قراره بشأن بيريسيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أن إنتر ميلان الإيطالي قد يتخذ قرار باستمرار نجم الفريق الكرواتي إيفان بيريسيتش عقب نهاية إعارته لبايرن ميونخ الألماني.

وأفادت شبكة سكاي سبورتس العالمية بأن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان الإيطالي الذي كان رفض الإعتماد على النجم الكرواتي عند انضمامه إلى إنتر ميلان في الصيف الماضي قد غير رأيه وأصبح مُنفتح على فكرة تواجد بيريسيتش مع الفريق.

وألمحت الشبكة العالمية أنه في الوقت نفسه فإن بيريسيتش أعطى إشارة إلى إمكانية استمراره مع النيراتزوري، حيث قام بتهنئة الفريق الإيطالي على بلوغه نهائي بطول الدوري الأوروبي ووجه التحية بالتحديد لروميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي أنستجرام.

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وأوضحت الشبكة العالمية إيفان بيرسيتش البالغ من العمر 31 عامًا يمتلك عقد مع إنتر ميلان حتى صيف 2022.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن بيريسيتش قدم نفسه بشكل مميز مع بايرن ميونخ وكان آخر تألق له في المباراة التي فاز فيها الفريق على برشلونة الإسباني بثمانية أهداف مقابل هدفين في الدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونوهت الشبكة العالمية بأن النجم الكرواتي شارك بشكل عام مع الفريق الألماني حتى الآن في 33 مباراة، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة.