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رياضة | محمد النني يثير التكهنات حول فريقه الجديد

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد النني يثير التكهنات حول فريقه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اثار الدولي المصري محمد النني لاعب فريق آرسنال الانجليزي شائعات كبيرة حول وجهته القادمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

وتواجد النني في مدينة اسطنبول في الساعات الماضية ليفتح باب التكهنات حول اقترابه من التعاقد مع فريق جالطة سراي التركي بداية من الموسم الجديد.

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وانتشرت العديد من الصور للنجم محمد النني مع وكيل أعماله وعدد من وسطاء الكرة الذين يعرضون خدماتهم على اللاعب الدولي المصري.

وخاض النني الموسم الحالى، معارا لصفوف فريق بشكتاش التركي، وخاض معه 36 مباراة فى جميع المسابقات، سجل هدف وقدم 4 تمريرات حاسمة.  

وكان فاتح تريم المدير الفني لفريق جالطة سراى، أعطى الضوء الأخضر، لإدارة ناديه من أجل الدخول فى مفاوضات مع أرسنال للتعاقد مع النني.

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