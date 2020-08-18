رياضة | الزمالك يفتح خط المفاوضات من جديد لضم صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يفتح خط المفاوضات من جديد لضم صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة نادي الزمالك، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية المقبلة، بناءا على رؤية المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

الزمالك يفتح خط مفاوضات ضم نبيل دونجا

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تحدثت مصادر صحفية داخل نادي الزمالك، عن تجدد مفاوضات مسؤولي الأبيض مع إدارة بيراميدز، بشأن التعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، ومنتخب مصر.

وأوضحت المصادر أن مسؤولي الزمالك، عرضوا مبلغ 30 مليون جنيه من أجل ضم نبيل عماد دونجا، بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

من جانبه طلبت إدراة بيراميدز من مسؤولي الزمالك، تأجيل التفاوض بشأن نبيل عماد دونجا، لما بعد نهاية مباريات الفريق السماوي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.