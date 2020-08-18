رياضة | بارتاميو يُطيح بأبيدال خارج برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بارتاميو يُطيح بأبيدال خارج برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي عن إقالة الفرنسي أريك أبيدال المستشار الفني للفريق، وذلك علي هامش الثوره التي يعيشها البلوغرانا جراء الخروج من دوري ابطال اوروبا علي يد بايرن ميونيخ.

وكان برشلونة قد خسر بثمانية أهداف مقابل هدفين أمام بايرن ميونيخ الألماني ، أقيل علي أثرها كيكي سيتين المدير الفني للفريق وتولية كومان مدرب منتخب هولندا.

Advertisements

وأعلن الفريق الكتالوني عن إقالة أبيدال، وذلك بعد يوم واحد من الاجتماع الطارئ الذي أقيم أمس لوضع خارطة الطريق للبلوغرانا الموسم المقبل.

وكان ميسي قد طلب مسبقًا إقالة الفرنسي، وتنحي بارتوميو من منصبه في رئاسة النادي، وهو ما رفضه الأخير.

يذكر أن بارتوميو قد أعلن مساء أمس عن تمسكة بالسكرتير الفرنسي، وعقد إنتخابات جديده في مارس المقبل.