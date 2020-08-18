رياضة | إستكمال مجموعة القاهرة للدرجة الثانية.. واقامة دورة ترقي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إستكمال مجموعة القاهرة للدرجة الثانية.. واقامة دورة ترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدكتورة سحر عبد الحق المشرف العام على الكرة النسائية، وعضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بالاتفاق مع لجنة مسابقات كرة القدم النسائية على إستكمال مجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية.

واستقرت لجنة مسابقات الكرة النسائية على استكمال مباريات القاهرة، خاصة ان هناك صراع مشتعل على الصعود للترقي، بين فريقي القلعة والسكة الحديد وبينهن مباراة مرتقبة مع استئناف البطولة.

وقد حسم حتى الآن 4 فرق الصعود لدورة الترقي ويتبقى حسم المقعد الخامس، وهو الصاعد لاحقاً من مجموعة القاهرة على ان تقام دورة الترقي، في النصف الثاني من أكتوبر المقبل.