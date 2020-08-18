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رياضة | يوفنتوس يفاوض ثنائي برشلونة

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كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يفاوض ثنائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي يوفنتوس الإيطالي في مفاوضات مع لويس سواريز وأنطوان جريزمان لاعبي فريق برشلونة من أجل التعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي الجاري ووفقاً لتقرير نشرة موقع " كالتشيو ميركاتو " .

وتأمل السيدة العجوز في استغلال حالة التوتر التي حدثت داخل البيت الكتالوني عقب الإقصاء التاريخي أمام بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين في ربع نهائي ، لجلب الثنائي الخطير إلى تورينو .

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وكانت تقارير صحفية إسبانية قد أكدت علي وجود رغبة لدي بارتوميو رئيس نادي برشلونة في التخلص من جميع لاعبي برشلونة ماعدا الرباعي " ، تير شتيغن ، لونغليه ، فرانك دي يونج " .

ويحظي سواريز بأهتمام كلا من العربي القطري ، وأياكس الهولندي ، وإنتر ميامي الأميركي ، فيما يسعي برشلونة إلى إقحام جريزمان في صفقه تبادلية مع باريس سان جيرمان للتعاقد مع .

يذكر أن يوفنتوس قد خرج أيضا من بطولة دوري أبطال أوروبا علي يد ليون الفرنسي ، وقام النادي بإقالة ساري وتعيين بيرلو ، في مرحلة جديد لبناء السيدة العجوز .

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