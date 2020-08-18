الامارات | "عمومية" السلة تعتمد النظام الأساسي وتحدد الانتخابات بنظام القوائم المغلقة

شكرا لقرائتكم خبر عن "عمومية" السلة تعتمد النظام الأساسي وتحدد الانتخابات بنظام القوائم المغلقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت الجمعية "العمومية غير العادية" لاتحاد السلة، التي عقدت اليوم في دبي، النظام الأساسي للاتحاد، الذي يعد الركيزة الأساسية في الدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024، كما تقرر الاعتماد على أن تقام الانتخابات بنظام القوائم المغلقة.

جاء ذلك في اجتماع الجمعية "العمومية غير العادية"، الذي عقدت بحضور النصاب القانوني الكامل للأندية والبالغة 17 نادٍ، مع أحقية التصويت لـ 15 فقط، بحضور رئيس الاتحادين العربي والإماراتي اللواء إسماعيل القرقاوي، وأعضاء الاتحاد، وممثلي الهيئة العامة للرياضة، والأندية.

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وتم خلال الجمعية عرض المواد الـ (96) المكونة للنظام الأساسي، بجانب المواد الـ (40) المكونة للائحة الانتخابات، ومناقشتها مع ممثلي الأندية، قبل أن يتم عرض العديد منها على التصويت في ظل وجود اعتراضات من الأندية، من أبرزها الاعتماد على القائمة الانتخابية المغلقة في العملية الانتخابية بدلاً عن الترشح الفردي، والتي حظيت بموافقة ثمانية أندية، مقابل اعتراض سبعة.

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