شكرا لقرائتكم خبر عن خضوع لاعبي ليفربول لمسحات كورونا بمعسكر النمسا عقب تسجيل حالة مصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خضع لاعبي ليفربول الإنجليزي لمسحات كورونا جديدة اليوم عقب تسجيل «الريدز» حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا خلال معسكر الفريق المقام حاليا بالنمسا. كان جوردان هندرسون خضع ورفاقه لاختبارات Covid-19 قبل مغادرة ميرسيسايد يوم السبت واستمروا في الخضوع للاختبارات على مدار معسكرهم التدريبي.

وكشف موقع صحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، أن الشخص الذي ثبتت إصابته سيتم اختباره مرة أخرى للتأكد من صحة الاختبار الأولي، وفي حالة العثور على حالات إيجابية مرة أخرى سيتم عزلهم مباشرة لمدة سبعة أيام على الأقل.

وأشار التقرير البريطاني إلى ثبوت حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا بين صفوف فريق ليفربول خلال معسكر الفريق الإنجليزي المقام حاليا في النمسا.

ووفقا للتقرير البريطاني، فأن الفريق الإنجليزي لم يكشف عن هوية المصاب الحامل لفيروس كورونا، مشيرة إلى التدريبات الجماعية لفريق «الريدز» مستمرة استعدادا للقاء الأرسنال في الدرع الخيرية.

أضاف التقرير البريطاني، أنه على الرغم من الاختبار الإيجابي، فإن النادي لن يوقف جدوله التدريبي، حيث لم يعلق النادي بعد على الأخبار. يقيم ليفربول ويتدرب في فندق جوت براندلهوف حيث يطورون لياقتهم قبل انطلاق درع المجتمع في 29 أغسطس- على بعد 11 يومًا فقط، وسيستمرون في التدريب لبقية الأسبوع قبل خوض بعض المباريات التمهيدية قبل مواجهة أرسنال في ويمبلي.

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