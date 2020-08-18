شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل ملف تجديد اللاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تأجيل ملف تجديد وتمديد عقود لاعبى الفريق الكروى الأول الذين قاربت عقودهم على النهاية، وذلك لما بعد الانتهاء من بطولة دورى أبطال إفريقيا، والتى يأمل الزمالك ومسؤولوه فى الحصول على البطولة الغائبة عن خزائن القلعة البيضاء منذ عام 2002.

وصعد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك للدور نصف النهائى لمواجهة الوداد البيضاوى المغربى، وتقرر أن تكون مباراة الذهاب فى المغرب ومباراة العودة فى القاهرة، وستقام المنافسات الشهر المقبل.

وكثر الحديث خلال الفترة الماضية عن جلسات مسؤولى الزمالك مع يوسف إبراهيم أوباما، وعبدالله جمعة، وفرجانى ساسى، ومحمد عبدالغنى، وحازم إمام، ومحمود علاء.

من جانبه، كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على كرة القدم، موقف نجوم الفريق من تجديد تعاقداتهم فى الفترة المقبلة.

وقال أمير مرتضى: «حازم إمام ينتهى تعاقده بنهاية الموسم الحالى، ويوسف إبراهيم أوباما وفرجانى ساسى بنهاية الموسم المقبل، وعبدالله جمعة ومحمود علاء بعد موسمين، لا نريد وضع أى ضغوط على اللاعبين فى الفترة الحالية لأننا نركز بقوة للفوز بدورى أبطال إفريقيا وتحسين موقف الفريق فى جدول الدورى، وعدم الإعلان عن أى شىء بشأن تجديد عقود اللاعبين ليس معناه أن هناك مشكلة ولكن ننتظر التوقيت الأنسب للإعلان عن ذلك سواء بالتجديد أو لا، حتى إذا كان هناك لاعب لن يجدد تعاقده مع الزمالك سنعلن ذلك ولكن فى الوقت المناسب الذى لا يؤثر سلبيا على الفريق».ِ

وعلى الجانب الآخر، يواصل الفريق استعداداته للمباراة المهمة والمرتقبة أمام النادى الأهلى، فى قمة الجولة المصرية، والمقرر إقامتها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الدورى العام.

وقام الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، بإراحة أغلب اللاعبين الأساسيين، من أجل مباراة القمة، حتى يكونوا فى أعلى درجات اللياقة الفنية والذهنية، وحتى لا يعانى أى لاعب مؤثر من إرهاق بدنى أو إصابات عضلية.

وأشاد باتريس كارتيرون بالروح والعزيمة والإصرار، الذى يميز اللاعبين، وتعاملهم كالعائلة، وأنهم لا يفرقون بين لاعب كبير أو صغير ويتعاملون كأسرة واحدة، وهو ما يجعله سعيدا للغاية ويقاتل من أجل نجاح هذه المنظومة وإسعاد الجماهير.

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فيما أكد كارتيرون ثقته الكبيرة فى مصطفى محمد، مهاجم الفريق، الذى يغيب عن التسجيل منذ عودة الدورى، لدى ثقة كبيرة فى مصطفى محمد الذى يعانى من غياب الحظ لكنه مهاجم على أعلى مستوى وأثق فيه حتى النهاية.

ومن ناحية أخرى، حدد مسؤولو الزمالك ملعبين لاستضافة مباراة العودة أمام الرجاء البيضاوى المغربى، المقررة الشهر المقبل، حيث قرر الاتحاد الإفريقى إقامة مباراة الذهاب فى المغرب، على أن يقام لقاء العودة فى مصر.

واستقر مسؤولو الزمالك على تحديد ملعب استاد القاهرة الدولى وملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب، لاستضافة المباراة، على أن يتم الاستقرار على أحدهما بشكل نهائى خلال الأيام القليلة المقبلة لإرسال الملعب النهائى للاتحاد الإفريقى.