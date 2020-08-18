شكرا لقرائتكم خبر عن جيسوس يوقع لبوروسيا دورتموند الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصبح نادي بوروسيا دورتموند على بعد ساعات من إتمام تعاقده مع لاعب ريال مدريد، لتعزيز صفوفه قبل انطلاق موسم 2020-2021. وبحسب صحيفة «Ruhrnachrichten» الألمانية، فإن لاعب الوسط البرازيلي رينير جيسوس وصل بالفعل إلى ألمانيا، للخضوع للفحوصات الطبية في دورتموند.

ويسعى مسؤولو النادي الألماني لإنهاء كافة تفاصيل التعاقد خلال الساعات القليلة القادمة، لإعلان ضم صاحب الـ18 عامًا بشكل رسمي. وتأتي هذه الخطوة بعد انضمام رينير إلى الريال في يناير الماضي، قادمًا من فلامنجو البرازيلي، لكنه لم يظهر مع الفريق الأول للميرينجي، مكتفيًا بـ3 مشاركات مع الرديف «كاستيا».