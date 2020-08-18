يورجن كلوب يستغنى عن خدمات «لويس» وليفربول يعيره للدوري الفرنسي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعار نادي ليفربول الإنجليزي، لاعبه الشاب أدام لويس لصفوف فريق أميان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعدما أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول عن عدم حاجته لخدمات اللاعب الشاب في الموسم المقبل.
وذكر النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، أن لويس سيشارك مع الفريق الفرنسي على سبيل الإعارة في موسم 2021/2020، وذلك بعد أن وقع على عقد جديد مع ليفربول الشهر الماضي ليربط مستقبله بالفريق.
وشارك لويس في أول مباراة له مع الفريق الأول بليفربول، في مواجهة شروسبيري تاون في ملعب «أنفيلد» في كأس الاتحاد الإنجليزي بشهر فبراير الماضي.
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