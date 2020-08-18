شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أزمة الاتحاد مع «الجناينى» بعد تأجيل مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى معسكره ببرج العرب عقب قرار لجنة المسابقات باتحاد الكرة بتأجيل مباراته مع المصرى، والتى كان مقررا لها مساء أمس الثلاثاء على استاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة العشرين بالدورى الممتاز، وقام الجهاز الفنى، بقيادة طلعت يوسف، بمنح اللاعبين راحة عقب قرار التأجيل، على أن يعود الفريق للتدريب اليوم الأربعاء بملعب النادى بسموحة، استعدادا لمواجهة فريق وادى دجلة، يوم الأحد المقبل بالقاهرة.

كان محمد مصيلحى، رئيس النادى، قد أعلن، فى بيان رسمى، التضامن مع النادى المصرى فى طلبه تأجيل لقاء الفريقين، وأشار البيان إلى أن النادى يرى أن الحفاظ على صحة وسلامة كل أطراف المنظومة، وكذلك العلاقات التاريخية مع النادى المصرى هى الأهم والأبقى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن البيان الذى أصدره الاتحاد السكندرى وتمسكه بعدم إقامة المباراة حفاظا على لاعبى المصرى الذين تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا هو الذى أجبر اللجنة الخماسية على اتخاذ قرار التأجيل فى ظل رفض عمرو الجناينى، رئيس اللجنة المؤقتة، تأجيل اللقاء، لكن تضامن الاتحاد السكندرى مع المصرى تسبب فى تأجيل اللقاء ودخول مجلس الاتحاد فى أزمة مع لجنة الجناينى.

وهو الأمر الذى دفع مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، إلى توجيه الشكر إلى محمد مصيلحى ومجلس إدارته ووصفه بالنادى الشقيق، حيث أكد مجلس المصرى على اعتزازه بالعلاقات الوطيدة التى تربط بين الناديين الشقيقين الاتحاد السكندرى والمصرى، والتى تمتد لقرن كامل، كما توجه مجلس إدارة المصرى بخالص الشكر لمجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى بالكامل وجماهيره العظيمة وأعضاء الجمعية العمومية على شعورهم الطيب تجاه النادى المصرى ومؤازرتهم لموقفه خلال الأزمة الأخيرة، والذى جاء ليعبر بصدق عن أصالة وعراقة جماهير زعيم الثغر إحدى أكبر قلاع الأندية الجماهيرية فى مصر والشرق الأوسط. وكانت جماهير بورسعيد قد انتقدت بشدة موقف مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، الذى جاء مغايرا تماما لموقف نادى الاتحاد، وكان نادى الاتحاد قد حافظ على مكانه بالمركز الخامس بالدورى رغم تأجيل مباراته أمام المصرى فى ظل تعادل أقرب منافسيه سموحة مع إنبى بدون أهداف وتوقف رصيده عند النقطة ٢٧، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس بـ٢٩ نقطة من ١٩ لقاء، بينما لعب سموحة ٢٠ مباراة.