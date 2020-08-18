شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يتمسك بالمشاركة أساسيًا فى القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب وليد سليمان، لاعب الوسط المهاجم بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، من الجهاز الفنى بقيادة السويسرى فايلر، المدير الفنى، المشاركة أساسيًا فى مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك المقرر إقامتها، السبت المقبل، فى الدورى الممتاز.

وعلمت «المصرى اليوم» أن سليمان يتمسك بالمشاركة أساسيًا بعد الأداء المتميز الذى ظهر به خلال مواجهة الفريق الاخيرة أمام أسوان ومساهمته فى فوز الأحمر بثلاثية بعد تسجيله الهدف الثانى بعد الهدف الأول الذى سجله جيرالدو إلى جانب الهدف الثالث الذى سجله أليو بادجى فى المباراة التى جمعتهما أمس الأول على أرض ملعب استاد السلام، ضمن الجولة العشرين من الدورى الممتاز.

كان سليمان، اشتكى للمقربين منه داخل الفريق بعدم الدفع به أساسيًا فى المباريات السابقة، لكنه رد بقوة فى المواجهة الأخيرة بعدما قاد فريقه للفوز وظهر بمستوى متميز خلال المباراة.

من جهة أخرى، سادت حالة من الارتباك داخل الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بقيادة فايلر، عقب زيادة الإصابات داخل الفريق قبل مواجهة القمة، بعد إصابة محمود متولى، مدافع الفريق، بقطع فى الغضروف الخارجى للركبة مع جزع فى الرباط الخارجى لها، وهو ما يستدعى مزيدًا من الفحوصات، وينتظر أن يتم عرض التقرير على د. أحمد عبد العزيز لتشخيص الحالة بدقة ومعرفة إذا ما كان يحتاج عملية أم لا، ويتحدد ذلك بناءً على حجم القطع.

فيما يجرى جيرالدو أشعة على الخلفية، خلال الساعات القليلة المقبلة، للتأكد من إمكانية مشاركته فى القمة من عدمها.

وطلب فايلر، المدير الفنى، من الجهاز الطبى بقيادة خالد محمود، منحه تقريرًا مفصلًا عن حالة المصابين الذين يمكن الدفع بهم فى مواجهة القمة المقبلة.

يأتى هذا فى الوقت الذى اشتكى فيه عدد من لاعبى الفريق من سوء أرضية ملعب استاد السلام ومختتار التتش، وأكدوا أن سوء أرضية الملعب أحد الأسباب الرئيسية التى أدت لزيادة إصابات اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.

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فيما أكد رينيه فايلر على أن الفوز الذى حققه الفريق بثلاثة أهداف على أسوان سيكون حافزًا للاعبين لمواصلة الانتصارات فى الفترة المقبلة، وأبدى حزنه لتعرض أكثر من لاعب للإصابة، وتمنى أن تكون الإصابة التى تعرض لها محمود متولى بسيطة، وكذلك بالنسبة لزميليه أحمد الشيخ وجيرالدو.